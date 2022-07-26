Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве на улице Домодедовской произошло ЧП при капитальном ремонте фасада жилого дома. 83-летняя пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту, передаёт РЕН ТВ.

Капитальный ремонт дома Hans

30-летни промышленный альпинист, ремонтируя фасад дома, находился на высоте 10-го этажа. Пенсионерка в окно своей квартиры на 12-м этаже увидела веревки и перерезали их ножом.

Рабочий пролетел несколько пролетов, но смог зафиксировать себя, не сорвался вниз и спустился на первый этаж благодаря наличию страховочного троса. По данному факту правоохранители начали проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, тело мужчины, работавшего на высоте, нашли возле башни «Федерация» в «Москва-Сити».

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