* запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 09:03 — REGNUM В афганской провинции Тахар разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытает мирных жителей. Об этом пишет газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники сообщили изданию, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ходжа Бахауддин арестовывает простых людей и пытает их электрическим током.

Так, по словам собеседников, за последний месяц десятки молодых людей, жителей Ходжа Бахауддин, были арестованы без всяких оснований по приказу маулави Хакима, начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде.

Источники сообщают, что молодых людей избивают и пытают в застенках талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведки из-за их родства с бойцами сопротивления, свободомыслия и гражданской деятельности.

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают, убивают, избивают и пытают жителей северо-восточных провинций, что вызвало широкую реакцию на национальном и международном уровнях.