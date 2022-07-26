Ярославль, , 09:03 — REGNUM На должность начальника управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области назначена Дарья Карамышева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Карамышева

Обязанности начальника управления после ухода Ирины Горюновой в январе 2022 года исполняла Анна Кулигина.

Дарья Карамышева окончила Самарский государственный университет по специальности «Журналистика» в 2005 году. Имеет опыт работы на федеральном уровне как в СМИ, так и структурах по связям с общественностью. Работала специальным корреспондентом информационного агентства ТАСС, до назначения в Ярославль трудилась в департаменте по связям с общественностью Центробанка.

В качестве журналиста Карамышева освещала деятельность экономического блока правительства России, работала в пуле президента и премьер-министра страны.

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