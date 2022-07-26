Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 09:02 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 26 июля известило о розыске мошенниц, которые фразой «ты умрешь» и выдуманным проклятьем так напугали 92-летнюю Усольчанку, что да отдала им все свои деньги и три дня не выходила из дома, замкнувшись в себе.

Старая ведьма Pxhere.com

Мошенницы похитили у нее 150 тысяч рублей, которые бабушка сняла с книжки. Обратиться в полицию соседку уговорила знакомая, которая заметила, что старушка давно не появляется во дворе.

Полицейские нашли записи с камер наблюдения и ведут розыск мошенниц.

Как сообщало

, несколькими днями ранее в Приангарье объявили в розыск «колдунью», подозреваемую в хищении под видом магического обряда золота пенсионерки.

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