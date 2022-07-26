Усолье-Сибирское, Иркутская область, 26 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 26 июля известило о розыске мошенниц, которые фразой «ты умрешь» и выдуманным проклятьем так напугали 92-летнюю усольчанку, что да отдала им все свои деньги и три дня не выходила из дома, замкнувшись в себе.

Pxhere.com Старая ведьма

Мошенницы похитили у нее 150 тысяч рублей, которые бабушка сняла с книжки. Обратиться в полицию соседку уговорила знакомая, которая заметила, что старушка давно не появляется во дворе.

Полицейские нашли записи с камер наблюдения и ведут розыск мошенниц.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в Приангарье объявили в розыск «колдунью», подозреваемую в хищении под видом магического обряда золота у пенсионерки.

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