Донецк, 26 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Минеральное и Донецк. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Оба удара зафиксированы в 8:45. Из Авдеевки по Минеральному работала артиллерия, выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Другая атака зафиксирована из Невельского по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм.