Уфа, 26 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Сроки согласования инвестиционных проектов намерены сократить в Башкирии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

jarmoluk Контроль документации

«На федеральном уровне перед регионами поставили задачу — создать максимально комфортные условия для инвестдеятельности, включая сокращение инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30 процентов к 2025 году. Мы намерены разработать простой и понятный «клиентский путь» для инвесторов, которые планируют реализацию проектов в Башкирии», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова.

Он также сообщил, что важно уменьшить время получения разрешительной документации.

«В наших планах — добиться этого досрочно, к июню 2023 года. По сути, мы создаем маршрутную карту по получению той или иной услуги», — пояснил первый вице-премьер.

Сообщается, что в регионе предусмотрены два алгоритма действий инвестора для получения в аренду земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов и на торгах. Подобные процессы создания сервисов для инвесторов были запущены в сфере транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«В Башкирии уже есть успешный опыт оптимизации работы с инвесторами. Сроки подключения к электросетям сократили со 150 до 40 дней. Это одна из лучших практик, которые есть в России», — напомнил министр.