Пекин, , 08:59 — REGNUM В настоящее время Китай проводит исследования и разработки моновалентных и мультивалентных вакцин против «Омикрон»-штамма нового коронавируса с использованием различных технических путей, сообщает агентство Синьхуа.

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Китайские вакцины по-прежнему защищают от тяжелых случаев заболевания и смертей, вызванных «Омикроном», сказал исполнительный вице-президент и генеральный секретарь Китайской ассоциации профилактической медицины Фэн Цзыцзянь. Он сделал это заявление на пресс-конференции, проведенной совместным механизмом Государственного совета по профилактике и борьбе с COVID-19, которая прошла 23 июля.

Моновалентные инактивированные вакцины проходят клинические испытания в Чжэцзяне, Хунани и Гонконге. Четырехвалентные рекомбинантные белковые вакцины получили одобренные документы для проведения клинических испытаний III фазы в Объединенных Арабских Эмиратах, и были проведены соответствующие исследования.

По словам чиновника, Китай быстро и неуклонно продвигает свои исследования и разработки вакцин против «Омикрона».