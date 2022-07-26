Хабаровск, , 09:08 — REGNUM Авиаэксперт из Хабаровска Хасан Серожединов поделился мнением о том, почему загублено отечественное самолетостроение, предсказал, что будет с авиаперевозками в ближайшее время.

Боинг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуацию, в которой оказалась вся гражданская авиация России из-за беспрецедентных западных санкций, я называю близкой к катастрофе. Но это и шанс вернуть наше небо отечественному авиапрому. К нынешнем временам мы подошли с цифрами, когда почти все 100% парка российских авиакомпаний представлены исключительно самолётами сборки в недружественных странах. Как так получилось? Мы сами угробили отечественное авиастроение. Вспомните, как на рубеже столетий с высоких трибун раздавались откровенные призывы пересаживаться на более экономичные с точки зрения топлива Боинги и Аэрбасы. Не уверен в бескорыстности принимавших такие решения высокопоставленных федеральных чиновников», — цитирует эксперта «Хабаровский край сегодня».

Хасан Серожединов добавил, что принимались решения о развитии отечественного авиапрома. Так, президент Владимир Путин с 2006 года шесть раз подписывал указы о разработке самолёта Ил-112 — 114.

«Но эти решения саботировались. В этом году он должен был войти в серию, но после того, как опытный образец этого лайнера разбился в прошлом году при заходе на посадку в аэропорту Кубинка, все работы приостановлены. В 2018 году Воронежскому самолётостроительному обществу выделялись деньги на создание мощностей для производства модернизированных широкофюзеляжных лайнеров Ил-96-400 М. Но где эти самолёты?

Я сам с конца 70-х годов прошлого века почти 30 лет отлетал на изделиях КБ Ильюшина бортинженером. На Ил-62 в Москву летал один рейс. Он назывался «двадцать пятым». Остальные 4 или 5 рейсов выполняли Ту-114. В 1978 хабаровчане получили Ил-62 М, то есть модернизированный. Короткое время также из Хабаровска в столицу летал Ил-86, но ему приходилось делать промежуточную посадку в Новосибирске или Красноярске. Хочу отметить, что для пассажиров Ил-62 М был очень удобен. У него был большой гардероб, куда можно было сложить габаритные вещи и повесить одежду. Кухня в Ил-62 М была двухэтажной. Самолёт этот был рассчитан на очень длительные полёты. Лично я однажды на Ил-62 М без посадки пролетел 11 часов по маршруту Хабаровск — Тель-Авив. Был такой рейс в середине 90-х годов.

Последние самолёты КБ Ильюшина из Хабаровска прекратили полёты в 2000-х годах. Сперва на московском направлении их заменили отечественные Ту-214. Сейчас между Хабаровском и столицей летают исключительно импортные лайнеры.

Сегодня делающее Ил авиапредприятие выполняет только штучные заказы. Производящий лайнеры Ту завод способен собирать по два самолёта в год. Они идут главным образом на нужды авиаотряда особого назначения. Первых лиц государства, из-за соображений повышенной секретности, разрешено возить только на отечественных лайнерах.

При этом мы имеем полностью готовые сертифицированные модели Ту-204 СМ и Ту-204-300. Они практически полностью могут быть собраны из отечественных деталей. Но эти самолёты, непонятным мне решением, поставлены на прикол. В такой-то ситуации бери и производи! У нас есть отличный авиационный двигатель отечественной разработки НК-93. Но он также оказался под забором. На минуточку, разработка двигателя для самолётов занимает 10-12 лет! А тут готовый, прошедший испытания.

Но не так всё однозначно. Убивая свой собственный гражданский авиапром, мы прервали конструкторские династии, лишились опытных кадров. А значит надо учить новых специалистов, а это время. А времени у нас нет. Нам говорят, вся надежды на параллельный импорт. Мол, дружественные нам страны будут поставлять комплектующие для обслуживания Боингов и Аэрбасов внутри страны. Но западные корпорации и правительства явно будут с этими попытками бороться, закрывать эти лазейки. При худшем развитии ситуации, уже этой зимой мы станем свидетелями, как авиакомпании будут вынуждены ставить иностранные самолёты на прикол или разбирать на запчасти одни, чтобы поднять в небо другие. Это называется авиационный каннибализм.

Есть русская пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Гром грянул для нашей гражданской авиации. Развивать отечественное самолётостроение нам придётся. Другого выхода нет. Государство предпринимает реальные усилия по импортозамещению в этом направлении, хотя это надо было делать намного раньше.

Но любые санкции рано или поздно заканчиваются. И Боинг, и Аэрбас безусловно предпримут новую попытку удержать за собой наш авиарынок. Хватит ли нам политической воли в такой ситуации продолжать развитие отечественного авиапрома?» — задаётся вопросом эксперт.

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