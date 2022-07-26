Брюссель, , 08:57 — REGNUM Страны Европейского союза 26 июля должны одобрить переработанный план Еврокомиссии по ограничению спроса на газ, чтобы подготовиться к сокращению поставок из России, передает агентство Reuters.

Саммит ЕС

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила всем странам ЕС сократить потребление газа на 15% с августа по март. Сначала сокращение будет добровольным, но может стать обязательным в случае чрезвычайной необходимости.

Однако план встретил сопротивление со стороны ряда правительств, вследствие чего в него добавили исключения для многих стран и отраслей промышленности. 26 июля состоится заседание министров энергетики стран ЕС, чтобы утвердить окончательный вариант плана.

«Государства-члены должны убедиться, что их цели выполнимы, учитывая их внутреннее положение», — заявил Reuters один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Другой дипломат сказал, что министры, скорее всего, одобрят план, поскольку многим странам удалось добиться смягчения для себя. «Должен быть достигнут широкий консенсус», — сказал дипломат.

Переработанное предложение освобождает от обязательного ограничения такие страны, как Ирландия и Мальта, которые не подключены к газовым сетям ЕС. Для стран, экспортирующих газ, а также стран с почти заполненными газовыми хранилищами предусмотрено пониженное ограничение, а такие отрасли промышленности, как химическая и сталелитейная, и вовсе могут быть освобождены.

Представитель Польши заявил, что его страна будет выступать против любых правил, которые могли бы позволить другим членам ЕС использовать польские запасы газа.

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