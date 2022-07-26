Донецк, 26 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Киевский район Донецка. Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Удар зафиксировали в 8:35 с позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому району Донецка выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике пострадал подросток.