Москва, , 08:55 — REGNUM МИД России пока не принимал решения о введении визового режима для граждан Украины, заявил директор консульского департамента российского внешнеполитического ведомства Иван Волынкин.

Здание МИД России Culture.ru

По его словам, в МИД России анализируют ситуацию в связи с решением Киева прекратить действие соглашения 1997 года, позволявшем гражданам РФ и Украины совершать взаимные поездки без виз.

«Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну», — сказал дипломат ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский постпред при ЕС Алексей Макеев заявил, что только те российские граждане, которые официально осудят проведение спецоперации ВС РФ на Украине, должны получать визы в страны Европейского союза.

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