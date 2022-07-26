Фуцзянь, Китай, , 08:55 — REGNUM В столице восточно-китайской провинции Фуцзянь городе Фучжоу стартовала кампания, направленная на повышение цифровой грамотности и навыков широкой общественности, сообщает агентство Синьхуа.

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Об этом месячном мероприятии было объявлено во время церемонии открытия 5-го Саммита цифрового Китая. В ходе кампании будет организован ряд мероприятий, включая форумы, выставки и лекции по цифровым навыкам и образованию.

Кампания, совместно спонсируемая Управлением Центральной комиссии по делам киберпространства и рядом министерств, федераций и учреждений, поможет увеличить предложение цифровых ресурсов и улучшить систему цифрового образования. Кампания будет проходить по всей стране.