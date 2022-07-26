Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Член оппозиционного «Единого национального движения» Грузии Леван Хабеишвили обвинил грузинское правительство и связанных с ним бизнесменов в наращивании импорта российской нефти, сообщает 25 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузинское правительство и конкретный бизнес заполнили грузинские порты и терминалы российской кровавой нефтью. Между тем, за последние пять месяцев, к сожалению, Россия вышла на первое место среди поставщиков, чего, очевидно, не было до сих пор. Между тем, с начала «геноцида на Украине» грузинскими властями и операторами было импортировано российской нефти на $124 миллиона», — сказал Хабеишвили.

Кроме того, Хабеишвили назвал три компании, которые импортируют российскую нефть в страну. Это Wissolgroup, Aragvi Impex и Лукойл. Хабеишвили отметил, что количество компаний намного больше, но на данном этапе он не будет раскрывать их названия.

«Мы даём несколько дней этим трём компаниям и остальным десяти, чтобы они публично выступили и заявили, что они прекратят импортировать в Грузию российскую нефть, находящуюся под санкциями, и финансировать «геноцид украинцев», — сказал Хабеишвили.

В случае невыполнения этого требования Хабеишвили пригрозил всем грузинским компаниям, импортирующим российскую нефть, серьёзными неприятностями.