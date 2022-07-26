Москва, 26 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином. Об этом 26 июля сообщается на сайте клуба.

ХК «Спартак» Эмблема ХК «Спартак»

Отмечается, что соглашение с 23-летним игроком рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Кин выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе клуба «Чикаго Вулвз». Он набрал 45 (8+37) очков в 80 матчах и выиграл главный трофей АХЛ — Кубок Колдера.

Также он стал лучшим защитником-бомбардиром в плей-офф АХЛ. Кроме того, на его счету один матч за «Каролину Харрикейнз» в НХЛ.