* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 08:51 — REGNUM Маулави Пир Ага, командующий мобильными специальными подразделениями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погиб в дорожно-транспортном происшествии в афганской провинции Газни. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, он только что вернулся из хаджа и направлялся в Кандагар, но по дороге попал в автоаварию.

Во время войны с предыдущим правительством Афганистана Пир Ага отвечал за операции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Забуль, Газни и Вардак. Также он играл активную роль в текущей войне с Фронтом национального сопротивления, и под его командованием сотни бойцов сражались в Панджшере и Андарабе.

Пир Ага был уроженцем провинции Кандагар.