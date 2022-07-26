Донецк, 26 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике пострадал подросток. Об этом 26 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что украинские войска обстреляли населённый пункт Владимировка. В результате атаки получил ранение подросток 2007 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории ДНР при обстрелах погиб один мирный житель, пострадали пять человек.