Ярославль, 26 июля 2022, 08:50 — REGNUM Потерпевший по громкому делу о пытках в ярославской колонии №1 Евгений Макаров скончался от пневмонии. Об этом сообщает на своём сайте фонд «Общественный вердикт», помогавший Макарову.
По данным общественной организации, Макаров умер от пневмонии. Ему было 29 лет. С 19 до 25 лет он находился в местах лишения свободы. Макаров стал известен в 2017 году после публикации видеозаписей, где сотрудники колонии избивают его. Виновные в этом были затем осуждены.
После выхода на свободу в 2018 году Евгений Макаров не встал на путь исправления. В 2021 году он был вновь осуждён за кражу велосипеда. Суд приговорил его к условному наказанию.
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