Ярославль, 26 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Потерпевший по громкому делу о пытках в ярославской колонии №1 Евгений Макаров скончался от пневмонии. Об этом сообщает на своём сайте фонд «Общественный вердикт», помогавший Макарову.

Yarnews.net Евгений Макаров (слева)

По данным общественной организации, Макаров умер от пневмонии. Ему было 29 лет. С 19 до 25 лет он находился в местах лишения свободы. Макаров стал известен в 2017 году после публикации видеозаписей, где сотрудники колонии избивают его. Виновные в этом были затем осуждены.

После выхода на свободу в 2018 году Евгений Макаров не встал на путь исправления. В 2021 году он был вновь осуждён за кражу велосипеда. Суд приговорил его к условному наказанию.