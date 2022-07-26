Чанша, Китай, , 08:50 — REGNUM Шестьдесят девять китайских трейсеров соревновались друг с другом в Национальном лесопарке горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе провинции Хунань в центральном Китае в прошедшие выходные, сообщает агентство Синьхуа.

Лестница из 999 ступеней, ведущая к знаменитой пещере Тяньмэнь в живописном районе, превратилась в паркурную трассу для участников, которые должны были выполнить серию определенных движений, прыгая вниз по 300-метровой дорожке с перепадом высоты 150 метров.

По словам организаторов, в общей сложности вдоль ступеней было установлено 108 препятствий, что подвергло испытанию выносливость, способности и точность участников.