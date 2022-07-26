Донецк, 26 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ вновь открывали огонь по Алчевску.