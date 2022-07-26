Уфа, 26 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Грозы и град ожидаются в Башкирии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 27 июля в регионе ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +13°С, днем воздух может прогреться до +29°С.

28 июля в Башкирии также может пройти кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Столбик термометра ночью может опуститься до отметки +13°С, днем может потеплеть до +29°С.

Ранее сообщалось о том, что 26 июля в республике ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы.