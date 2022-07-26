Чебоксары, , 08:48 — REGNUM В двух городах Чувашии из государственной собственности передают муниципалитетам инженерно-коммунальные сети. Их общая балансовая стоимость превышает 164 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

Из государственной собственности в муниципальную казну безвозмездно передаются коммунальные сети в Чебоксарах и Новочебоксарске. Объекты данной инженерной инфраструктуры были построены в 2021 году, общая балансовая стоимость данного имущества составляет164 126 146,42 рубля.

Как следует из распоряжения, в муниципальную собственность города Чебоксары передаются семь объектов: магистральные сети водоснабжения в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный», наружные сети водоснабжения, теплосети и канализация для многоэтажек по улице Магницкого, 1б (позиции № 65, 66), внеплощадочные сети и сооружения водопровода, хозяйственно-бытовая канализация и внеплощадочные инженерные сети в микрорайоне № 2 в Новом городе. Общая балансовая стоимость данных сетей составляет92 648 029,19 рубля.

В Новочебоксарске в собственность города передаются магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, водоснабжения, ливневой канализации и теплоснабжения территории IX микрорайона Западного жилого района. Балансовая стоимость указанных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры оценивается в71 478 117,23 рубля.

На минэкономразвития Чувашии возложена обязанность по передаче данного государственного имущества.