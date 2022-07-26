Чебоксары, 26 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В двух городах Чувашии из государственной собственности передают муниципалитетам инженерно-коммунальные сети. Их общая балансовая стоимость превышает 164 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Из государственной собственности в муниципальную казну безвозмездно передаются коммунальные сети в Чебоксарах и Новочебоксарске. Объекты данной инженерной инфраструктуры были построены в 2021 году, общая балансовая стоимость данного имущества составляет164 126 146,42 рубля.

Как следует из распоряжения, в муниципальную собственность города Чебоксары передаются семь объектов: магистральные сети водоснабжения в микрорайоне 3 жилого района «Солнечный», наружные сети водоснабжения, теплосети и канализация для многоэтажек по улице Магницкого, 1б (позиции № 65, 66), внеплощадочные сети и сооружения водопровода, хозяйственно-бытовая канализация и внеплощадочные инженерные сети в микрорайоне № 2 в Новом городе. Общая балансовая стоимость данных сетей составляет92 648 029,19 рубля.

В Новочебоксарске в собственность города передаются магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, водоснабжения, ливневой канализации и теплоснабжения территории IX микрорайона Западного жилого района. Балансовая стоимость указанных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры оценивается в71 478 117,23 рубля.

На минэкономразвития Чувашии возложена обязанность по передаче данного государственного имущества.