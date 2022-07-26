Пекин, 26 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило рабочую группу для оказания помощи в спасательных работах и расследованиях после аварии на угольной шахте в северо-западной провинции Ганьсу, сообщает агентство Синьхуа.

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Местные власти сообщили, что авария произошла около 11:15 по местному времени 23 июля в уезде Цзинтай города Байинь, когда часть персонала перемещалась по месту добычи полезных ископаемых. Из 17 человек, участвовавших в аварии, 10 погибли, а шестеро получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Еще один был признан здоровым.

Рабочая группа будет руководить спасательными работами и расследованиями несчастных случаев, сообщило министерство, добавив, что национальные спасательные команды и местные пожарные команды были направлены для оказания помощи в спасательных операциях.