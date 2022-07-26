Лондон, 26 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Великобритания, которая и без того находится в зависимости от России в энергетической сфере, должна избежать стратегической зависимости от Китайской Народной Республики. Об этом во время дебатов с бывшим министром финансов Соединённого Королевства Риши Сунаком заявила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Она подчеркнула, что подобная ошибка в отношениях с Пекином недопустима, сообщает газета The Telegraph.

«После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия — совместной работы с Россией и её значительной поддержки со стороны Китая в [спецоперации на Украине] мы должны учиться на ошибках, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем», — указала британского глава внешнеполитического ведомства.

Также, по её мнению, Британии не стоит открыто вмешиваться в конфликт вокруг Украины и отправлять свои флотилии в Чёрное море для сопровождения украинского зерна. Причиной отказа от прямой помощи Киеву Трасс назвала тот факт, что Украина не является членом НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост британского премьер-министра, экс-министра финансов страны Риши Сунак заявил, что Китай в данный момент является самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании. Он подчеркнул, что в случае избрания его на пост главы правительства Соединённого Королевства он намерен закрыть действующий на территории страны институт Конфуция и пересмотреть британо-китайские партнерские отношения в области исследований, которые могут способствовать помощи Пекину в технологической или военной сфере.