Кемерово, , 08:48 — REGNUM В кемеровском спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» появится аэротруба для тренировок парашютистов и экстремального отдыха. Она будет самой высокой в России и всей Европе, сообщили в правительстве региона.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Нам важно, чтобы у нас были спортивные объекты, соответствующие самым высоким международным стандартам, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — «Кузбасс-Арена» — уникальный многофункциональный спорткомплекс, где в одном месте круглогодично можно тренироваться и проводить соревнования различного уровня, в том числе международного, по 24 олимпийским видам спорта».

По официальным данным, высота полетной камеры будущей аэротрубы составит 11,2 м., диаметр — 5,2 м., скорость потока — до 300 км/ч. Отмечается, что «Кузбасс-Арена» станет единственный за Уралом комплексом с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта.