Рига, 26 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Латвии жители всё чаще экономят на покупках, выбирая дешёвые товары, сообщает 26 июля телеграм-канал прибалтийского издания Baltnews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

СМИ пишет, что по мере роста цен на продукты население стало тщательно оценивать покупки, отдавая предпочтение обдуманному выбору. В связи с этим, стали покупать меньше продовольственных товаров, а среди них выбирают те, что имеют скидку. При этом эксперты отмечают, что расходы в летний период относительно меньше, а реальная картина проявится осенью.

«Когда я делаю покупки здесь, в Латвии, я чувствую, что все намного дороже. Например, ту же гречку, рис, овес я могу купить в Эстонии гораздо дешевле, чем здесь. И та же каша, которую я готовлю детям утром, стоит Здесь 3,20 евро, у нас 1,80 евро», — цитируют авторы материала слова жительницы Таллина Маргариты Ралисте.