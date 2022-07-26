Пекин, 26 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. По сравнению с основными мировыми валютами китайская валюта или юань продемонстрировала стабильные показатели стоимости по отношению к растущему доллару США в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«Что касается многостороннего обменного курса, индекс обменного курса юаня вырос на 0,1%, что указывает на то, что юань остается стабильным по отношению к корзине валют», — заявила на пресс-конференции представитель Государственного управления иностранной валюты Китая Ван Чуньин .

Индекс доллара США вырос более чем на 11% к 21 июля. За этот период евро, фунт и иена упали на 10-17% по отношению к доллару США, в то время как юань упал на 5,8% по отношению к доллару.

Ван сказала, что в первой половине этого года китайские предприятия использовали деривативы, такие как форварды и опционы, для управления валютными рисками, при этом общий объем превысил $750 млрд или рост на 29% в годовом исчислении.

По словам Вана, это свидетельствует о повышении осведомленности китайских субъектов рынка о хеджировании валютных рисков и их способности адаптироваться к колебаниям обменного курса юаня.