Доха, 26 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Генеральный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер предупредил, что перебои в работе авиационной отрасли закончатся нескоро, пока авиакомпании оправляются от последствий пандемии. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Arconics.com Qatar Airways

«COVID-19 нарушил цепочки поставок в отрасли… Я думаю, что это продлится несколько лет — завтра это не кончится», — сказал Акбар аль-Бакер.

Нехватка рабочей силы в Европе, задержки с поставками самолетов от производителей и отсутствие запчастей — всё это сказалось и на работе Qatar Airways, добавил он.

Генеральный директор крупнейшего в мире производителя самолетов Airbus Гийом Фори ранее в июле заявил, что проблемы с цепочками поставок сохранятся и в следующем году, а производители столкнутся с нехваткой сырья, запасных частей и электронных компонентов.

Что касается Qatar Airways, то, по словам аль-Бакера, наибольшую трудность представляет нехватка персонала в Европе, и перебои сказываются на работе узлового аэропорта авиакомпании в Дохе.

Однако, несмотря на пандемию и проблемы с поставками, Qatar Airways сообщила о прибыли в размере $1,5 млрд за год, чему способствовали ее грузовые операции.

Авиакомпания продолжала полеты во время пандемии и даже добавила новые маршруты по многим направлениям.