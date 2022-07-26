Пекин, 26 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, к 20 июля совокупный объем возмещения налогов, снижения налогов и сборов, а также отсрочки уплаты налогов и сборов в Китае за этот год превысил 3 трлн юаней ($444 млрд) на фоне многочисленных преференций, направленных на облегчение бремени предприятий, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Из общей суммы возврат кредита по налогу на добавленную стоимость превысил 2 трлн юаней, что более чем в три раза превышает общую сумму, зарегистрированную в прошлом году, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Государственной налоговой администрации Ван Даошу.

По словам чиновника администрации Цай Цзыли, с тех пор как в апреле страна начала осуществлять крупномасштабные возвраты, было завершено возмещение примерно 1,88 трлн юаней налога на добавленную стоимость. Ван также сообщил, что сокращение налогов и сборов в Китае в первом полугодии составило 507,4 млрд юаней.

С начала года отсрочки по налогам и сборам в стране достигли 553,3 млрд юаней, из которых 525,7 млрд юаней налогов и сборов были отложены для продолжения поддержки небольших производственных предприятий. По словам Вана, во второй половине года налоговые органы Китая на всех уровнях будут способствовать эффективному внедрению новой политики поддержки налогов и сборов, чтобы принести пользу большему числу субъектов рынка.