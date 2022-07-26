Пекин, 26 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Объем трансграничной торговли услугами Китая превысил уровень, наблюдавшийся до пандемии в 2019 году, сообщил валютный регулятор страны, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Глобальная пандемия негативно сказалась на трансграничных поездках Китая, но восстановление других секторов внешней торговли услугами было относительно быстрым, заявила на пресс-конференции заместитель директора и представитель Государственного управления иностранной валюты Китая Ван Чуньин.

По словам Ван, баланс трансграничной торговли услугами в стране восстановился до уровня 2019 года в прошлом году, а в первом квартале 2022 года этот показатель вырос на 26% в годовом исчислении. По ее словам, в этом году как доходы, так и расходы китайской торговли услугами набрали обороты, а дефицит торговли услугами еще больше сократился.

Ван отметила, что более высокие доходы в некоторых секторах внешней торговли услугами, таких как транспорт, коммерческие услуги и компьютерные информационные услуги, отражают повышение международной конкурентоспособности в смежных областях.