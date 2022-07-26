Москва, 26 июля 2022, 08:38 — REGNUM Европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
Вместе с тем Москва наблюдает фактически полную приостановку оформления виз гражданам РФ в расположенных в стране консульствах Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские туристы столкнулись со сложностями при получении шенгенских виз. В визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились места на подачу документов за шенгенскими визами на июль.
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