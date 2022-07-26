Уфа, , 08:42 — REGNUM Ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ДТП 40.мвд.рф

Сообщается, что поздно вечером 25 июля 2022 года спасатели Краснокамского района получили информацию о том, что на 10 км автотрассы «Нефтекамск Янаул» в 300 метрах севернее деревни Раздолье столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2109, в которых ехали шесть человек, в том числе один ребёнок.

«К сожалению, в результате ДТП погиб ребенок, 2004 года рождения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что три человека получили травмы, их доставили в больницу г. Нефтекамска.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погибли шесть человек.