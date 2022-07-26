Пекин, , 08:37 — REGNUM Банк развития Китая, один из ведущих банков страны, выдал 126,2 млрд юаней (около $18,69 млрд) кредитов на поддержку охраны окружающей среды и борьбы с загрязнением в первой половине 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Из общей суммы 37 млрд юаней кредитов были использованы для финансирования очистки сточных вод и мусора в регионах на уровне уездов. На данный момент банк предоставил кредиты на сумму 100,3 млрд юаней для поддержки строительства мусороперерабатывающих и очистных сооружений в более чем 200 округах.

Банк заявил, что увеличит финансовую поддержку для содействия низкоуглеродному развитию и внесет свой вклад в построение «прекрасного Китая».