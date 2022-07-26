Пекин, , 08:35 — REGNUM Согласно отраслевым данным, на рынке прибрежных массовых перевозок Китая в июне наблюдалось снижение общего спроса, вызванное высокой температурой и дождливой погодой в прибрежных районах страны, сообщает агентство Синьхуа.

Морской торговый порт в Китае Gov.cn

По данным Шанхайской судоходной биржи (SSE), в месячном исчислении сводный индекс для прибрежных навалочных грузов, который измеряет транспортные расходы на рынке прибрежных перевозок, снизился на 4,6% до 1,048,91 пункта.

Субиндекс для угля показал наиболее заметное снижение на 5,8%, за которым последовал индекс для зерна с падением на 5,1%.

По данным биржи, субиндексы для сырой нефти и металлической руды снизились на 4,3% и 2,5% соответственно, в то время как индекс для сырой нефти остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. По данным SSE, в 2021 году сводный индекс для прибрежных навалочных грузов составил в среднем 1299,35 пункта.

SSE инициировала индекс в 2001 году под руководством Министерства транспорта, чтобы в полной мере отразить колебания на китайском рынке прибрежных перевозок.