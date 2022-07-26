Астана, 26 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о заключении договора между республикой и Кипром о правовой помощи по уголовным делам. Документ был обнародован на интернет-портале «Информационно-правовая система нормативных правовых актов».

rafabordes Подписание договора

«Каждое Договаривающееся государство по запросу другого Договаривающего государства обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на его территории, которое разыскивается компетентными органами Запрашивающего Договаривающегося государства в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу», — говорится в договоре.

По данным издания, договор между Казахстаном и Кипром предусматривает выдачу преступников по запросу одной из сторон. Это касается случаев, когда деяние считается уголовным преступлением в обеих странах и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

При этом выдача, согласно договору, осуществляется, в случае, если преступника приговорили к тюремному заключению сроком на полгода или более.

Кроме того, Токаев подписал указ о заключении с Кипром договора об экстрадиции.