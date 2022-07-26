Мирнинский район, , 08:36 — REGNUM К трём годам с отбыванием в колонии общего режима суд приговорил бывшего главу Мирнинского района в Якутии. Экс-чиновник ответит за мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Чиновник Pixelbay.com

Читайте также: Экс-глава района в Мордовии пойдёт в колонию за аферу с обеспечением жильём

Будучи главой района, мужчина помог родственникам незаконно оформить квартиру, которая находилась в собственности муниципалитета. Своими действиями чиновник нанёс бюджету ущерб в 7,3 млн рублей.

Всю сумму с экс-главы района взыскали. Кроме того, он заплатит штраф в 500 тыс. рублей и лишится права в течение двух лет занимать должности в органах власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии в июне был вынесен приговор в отношении бывшего главы Теньгушевского муниципального района по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он похитил бюджетные средства, выделенные району на строительство или приобретение жилья для формирования муниципального специализированного жилищного фонда.