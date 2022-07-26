Москва, 26 июля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки ликвидировали 41 природный пожар на площади 1974 га, сообщили 26 июля в Авиалесоохране.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 1974 га», — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что на территории России сейчас действует 113 лесных пожаров на площади 38 946 га.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в России за неделю значительно сократилось количество техногенных пожаров.

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