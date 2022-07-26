Донецк, 26 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики за последние сутки погиб один мирный житель, сообщает 26 июля штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По информации штаба, с 8:00 25 июля до 8:00 26 июля в результате обстрелов со стороны украинских войск погиб один мирный житель. Ещё пять человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Запорожской области констатируют тенденцию возвращения населения на освобождённые территории.