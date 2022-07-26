Токио, , 08:27 — REGNUM В конце июля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси посетит Вашингтон. Визит в США продлится с 28 по 31 июля. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе японского внешнеполитического ведомства.

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В МИД заявили, что глава Хаяси примет участие во встрече глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США, которая пройдёт в формате «2+2» по вопросам экономики 29 июля.

«Он также проведёт встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и выступит с речью в Центре стратегических и международных исследований (CSIS)», — говорится в сообщении японского МИД.

В ведомстве отметили, что первый визит Хаяси в Вашингтон в качестве министра иностранных дел «станет возможностью для дальнейшего укрепления японо-американского альянса, который является краеугольным камнем мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и международном сообществе».

Добавим, что в экономической встрече также примут участие министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда и американский министр торговли Джина Раймондо.

Отмечается, что японская сторона намерена подтвердить тесное взаимодействие с США по вопросам дипломатической и экономической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, о вероятности проведения американо-японской встречи по вопросам экономики речь шла в начале июня. Тогда сообщалось, что на переговорах по комплексу внешнеполитических и экономических проблем стороны могут в числе прочих «обсудить тему разработки и исследований в области передовых технологий, включая полупроводники». Также в повестке традиционно предполагаются вопросы борьбы с изменением климата.