Дортмунд, Германия, , 08:26 — REGNUM Колумбийский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом 26 июля сообщает Sky Sport Germany.

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации издания, «Боруссия» ищет усиление в центр нападения из-за проблем со здоровьем у форварда Себастьяна Аллера. Помимо Кордобы, в списке интересов клуба находятся нападающие Мауро Икарди, Эдин Джеко и Кшиштоф Пёнтек.

Отмечается, что главным кандидатом из списка является форвард ПСЖ Икарди. Другие игроки рассматриваются в качестве альтернативы.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. На его счету 17 матчей за клуб и шесть забитых голов.