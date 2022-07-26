Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 31 июля в День ВМФ состоится военно-морской парад, в котором примут участие 20 кораблей и катеров, среди которых недавно прибывший в край корвет «Гремящий», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Корвет «Гремящий» Mil.ru

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Праздничные мероприятия начнутся в центре города в 12:00 по местному времени.

Гости и жители столицы Камчатки увидят показательные выступления подразделения разведчиков соединения морской пехоты и сводного оркестра войск и сил на Северо-Востоке. На центральной площади города будет работать выставка автомобильной и бронетанковой техники. Здесь же развернут пункт отбора для прохождения воинской службы по контракту.

В 22:00 состоится праздничный салют.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20 385 «Гремящий» с управляемым ракетным оружием.