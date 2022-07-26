Запорожье, Украина, 26 июля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В освобождённые территории Запорожской области начинает возвращаться население, сообщил сотрудник администрации региона Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

По его словам, в области наблюдается тенденция к возвращению.

«Из Европы, через Россию возвращаются, те кто, кто уехал в феврале и марте, понимая, что уже все спокойно. Пока не вдоль линии боевого соприкосновения, но люди видят, что все нормально, можно возвращаться домой», — цитирует Рогова РИА Новости.

Чиновник отметил, что в Запорожской области идёт тенденция к увеличению численности населения.

Как сообщало ИА, ранее в регионе рассказали об отъезде 15-25% населения после начала боевых действий.