Владивосток, , 08:20 — REGNUM Во Владивостоке почтят память детей, погибших в Донбассе — акция пройдет в Доме молодежи 27 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

«Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса Andrew Butko

«В актовом зале Дома молодежи пройдёт урок «Без срока давности» с показом одноименного фильма и обсуждением с участниками темы геноцида. Позже состоится акция #нетгеноциду. На площадке возле Дома молодежи ее участники выложат из свечей в лампадках символ сердца, почтят память невинных жертв войны на Донбассе», — пояснили организаторы.

Приглашаются все желающие.

В акции могут принять участие все желающие. Сбор участников начнется в 15.45 в сквере Дома молодежи по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 103.

Указом главы ДНР Дениса Пушилина от 11 июля 2022 года в Донецкой Народной Республике устанавливается памятная дата: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

За весь период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ЛНР и ДНР погибли 117 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 264 мирных жителя, в том числе 16 детей, погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за 159 дней с начала эскалации, с 17 февраля.