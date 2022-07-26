Уфа, 26 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Условия предоставления инвесторам льготы по налогу на имущество организаций изменили в Башкирии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Сообщается, что в регионе вступил в силу закон, который направлен на поддержку инвесторов, реализующих приоритетные инвестпроекты.

Отмечается, что ограничения, связанные с коронавирусом, и санкции привели к затягиванию сроков поставки оборудования и выполнения работ в ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, в некоторых случаях отставание от графика лишило бизнесменов возможности воспользоваться льготой по налогу на имущество предприятий.

«От уплаты данного налога освобождалось имущество, которое было приобретено или создано в течение трех лет — при объеме капвложений до 5 млрд рублей и в течение пяти лет — при вложениях свыше 5 млрд рублей. Мы продлили этот период до семи лет и десяти лет, соответственно. Данная мера будет способствовать успешной реализации инвестиционных проектов и сохранению инвестиционной привлекательности республики», — приводит пресс-служба его слова.

Толкачев отметил, что продление сроков приобретения имущества, которые подлежит освобождению от налогообложения, не приведет к возникновению дополнительных выпадающих доходов бюджета Башкирии, при этом предприятия смогут воспользоваться положенной им по закону налоговой льготой.

Спикер республиканского парламента напомнил, что в Башкирии был принят пакет антикризисных законов, направленных на поддержку экономической активности в республике, в результате чего были снижена налоговая нагрузка на бизнес.

«В краткосрочной перспективе это приведет к сокращению поступлений в бюджет, но долгосрочно экономика выиграет. Практика показала, что по приоритетным инвестиционным проектам, которые реализуются у нас с 2011 года, на один рубль государственной поддержки за весь этот период приходится до восьми рублей налоговых поступлений», — пояснил Толкачев.