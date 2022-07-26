Якутск, 26 июля 2022, 08:31 — REGNUM В столице и центральных районах Якутии прогнозируют задымление в течение недели. В городе уже превышена концентрация азота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе правительства республики.
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Превышение одного из показателей обнаружено по итогам анализа 16 проб воздуха. Остальные вещества находятся в норме, концентрации взвесей не превышены, отметил заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по республике Евгений Исаков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске из-за дыма лесных пожаров в Хабаровском крае превышена в пять раз концентрация азота. Горожанам рекомендуют минимизировать пребывание на улице.