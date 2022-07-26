Якутск, , 08:31 — REGNUM В столице и центральных районах Якутии прогнозируют задымление в течение недели. В городе уже превышена концентрация азота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе правительства республики.

Задымление в Якутске ИА SakhaPress

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Превышение одного из показателей обнаружено по итогам анализа 16 проб воздуха. Остальные вещества находятся в норме, концентрации взвесей не превышены, отметил заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по республике Евгений Исаков.

Татьяну Маршалик. «В течение недели циклоническая деятельность будет идти больше по западной территории, поэтому направление ветра в центральных районах, в том числе в Якутске, будет в большей части восточным и северо-восточным. Возможно задымление, но ситуация будет меняться в зависимости от направления ветра», — цитирует ЯСИА заместителя начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начальника Гидрометцентра

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске из-за дыма лесных пожаров в Хабаровском крае превышена в пять раз концентрация азота. Горожанам рекомендуют минимизировать пребывание на улице.