Курган, 26 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Курганской области в 2022 году планируется начать работы по расчистке русла реки Тобол в районе Омского моста. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Реки Тобол и Убаган на карте

Заказчиком работ выступает федеральное государственное учреждение по водному хозяйству Нижне-Обского бассейна «Тюменьрегионводхоз». Сейчас идёт подготовка к проведению аукциона на выбор подрядчика.

Отмечается, что ранний старт расчистки русла Тобола стал возможным благодаря привлечению дополнительного федерального финансирования в размере 22 млн рублей. Всего на расчистку русла Тобола в районе Омского моста в 2022 году направят около 100 млн рублей.

В ходе расчистки должны углубить наиболее заиленный участок протяженностью 2,4 км.

«Это увеличит пропускную способность русла и снизит время стояния воды в пойме во время прохождения высоких паводков, что в свою очередь позволит снизить риски затопления прибрежных территорий», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.