Красноярск, 26 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Портал Госуслуг расширяет свои возможности в Красноярском крае. Правительство региона 16 июля анонсировало новую услугу — возможность вызвать на дом врача.

Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР Врачи

К сервису уже подключись 23 медицинских учреждения и начали в тестовом режиме принимать заявки в Богучанском районе, городе Шарыпово, поселке Дубинино, в городе Норильске.

«Сервис запущен недавно, поэтому сейчас в рабочем порядке устраняются технические ошибки, происходит обучение персонала в медицинских организациях, идет работа по совершенствованию системы. Это процесс достаточно сложный, так как требует интеграции с различными информационными системами как внутри медицинской организации, так и с внешними системами, включая интеграцию с Единым порталом государственных и муниципальных услуг», — отмечают в минздраве края.

Как сообщало ИА REGNUM, на недавнем совещании у председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко обсуждался процесс формирования витрин данных, необходимых для создания экосистемы цифровых сервисов. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Главам субъектов для развития сервиса «Запись на приём к врачу» поручено обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе «Госуслуги» до конца года.

В Красноярском крае уже введен механизм записи к врачу через веб-регистратуру. Со временем удаленный вызов врача через портал Госуслуг тоже станет удобным сервисом, с которым будут работать все медицинские учреждения.

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