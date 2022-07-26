Москва, 26 июля 2022, 08:18 — REGNUM Используемые украинскими боевиками ракеты американской системы залпового огня HIMARS теперь нейтрализуются с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом 26 июля сообщил офицер зенитных войск из российской группировки «О» («Отважные»).
По его словам, в небе над Донбассом были сбиты несколько американских HIMARS, но сделать это было нелегко, поскольку ракеты летят на очень большой высоте.
Он отметил, что эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский военных эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS не позволят Украине решить все проблемы, которые стоят перед её вооруженными силами на поле боя. По его мнение, представление о том, что эта РЗСО представляет из себя некое супероружие является ошибочным.
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